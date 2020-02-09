شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تتهم "الحوثيين" باستهداف مستشفيات وطواقم إسعاف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهمت وزارة الصحة العامة والسكان، السبت، جماعة الحوثي، باستهداف مستشفيات وطواقم إسعاف، بمختلف محافظات البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "نستنكر جماعة الحوثي، عددا من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية".

وأشارت أن "الحوثيين" استهدفوا، مؤخرا، المستشفى الحكومي في منطقة "الجفرة"، والمستشفی السعودي الميداني بمحافظة مأرب (شرقي صنعاء)، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاستهداف وتوقيته أو الخسائر الناجمة عنه.

وعبرت الوزارة عن استغرابها من صمت المنظمات الدولية العاملة بالمجال الإنساني حيال استهداف "الحوثيين" للمستشفيات وطواقم الإسعاف والعاملين الصحيين.