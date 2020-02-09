شكرا لبحثكم عن خبر وصول سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، اليوم السبت عن وصول سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد .

وقالت الشركة في بيان إن السفينة "سي أدور" وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة وتحمل 14 ألفاً و 135 طناً من البنزين، و 15 ألفاً و 228 طناً من الديزل.

وتتهم الحكومة الحوثيين باستغلال موارد ضرائب وجمارك ميناء الحديدة في تموين عملياتها العسكرية، وعدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتها.