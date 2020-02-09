- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماريا قحطان تحيي مهرجانا فنيا وخيريا لدعم مرضى السرطان بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
اقيم مساء السبت بمدينة تريم بوادي حضرموت، حفلاً فنياً وخيرياً لدعم مرضى السرطان بوادي حضرموت والذي نفذه مركز الاورام السرطانية بالوادي والصحراء.
وأتى المهرجان للمرة الثانية على التوالي الذي احيته نجمة ذا فويس كيدز للأطفال "ماريا قحطان" في وادي حضرموت وبمبادرة شخصية؛ لتشجيع أطفال مرضى السرطان على مواصلة العلاج حتى الشفاء من المرض، إضافة لإيداع مبلغ الدخول لمركز الأورام بسيئون لتوفير الأدوية للمصابين بالمرض.
من جهته أثنى رئيس مجلس إدارة مجوعة الماهر التجارية "عبدالله الجنيد" باللفتة الطبية والجميلة من الموهوبة "ماريا قحطان" لما قامت به لمرضى السرطان.
وتعاقب في الاحتفالية التي حضرها عدد من الاطفال المصابين بالسرطان واهاليهم فقرات فرائحيه راقصة واخرى غنائية واوبريت تناول معاناة مرضى السرطان أثناء تلقي العلاج وما يحدثه من أضرار جسمية ونفسية وإيصال رسالة وتحفيز لهم حتى لا ييأسوا أو يتدمروا من حالتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريا قحطان تحيي مهرجانا فنيا وخيريا لدعم مرضى السرطان بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.