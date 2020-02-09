- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتصالات والبيانات في اليمن.. أسعار خيالية وخدمات ردئية “تقرير“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي
شهدت الاونة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار كروت الشحن لدى الشركة اليمنية الرائدة للهاتف النقال “يمن موبايل“، المزود الحصري لخدمة الانترنت “3g“.
وبلغت الزيادة في أسعار كروت الشحن نحو 6%، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور، وزاد من استياء المشتركين، لا سيما مع تقديم الشبكة خدمة رديئة في الاتصالات والبيانات على حد سواء.
ويقول نشطاء محليون: "بسبب رداءة الخدمة ورفع الكلفة، قد تخسر الشبكات المحلية - ومنها شبكة موبايل - الكثير من مشتركيها".
ويضيف مواطنون: "لا نستطيع التواصل فيما بيننا بسبب رداءة التغطية، ونجد ان كروت الشحن تذهب ادراج الرياح، ولا تتم الاستفادة منها في أغلب الأوقات".
ومن جانب آخر، فإن انقطاع الانترنت منذ الثلث الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وغلاء أسعاره مع ضعفه وترديه بشكل دائم لدى شبكة “يمن موبايل“ التي تنفرد بخدمة الجيل الثالث للانترنت “3g“ زاد من استياء المشتركين في هذا التوقيت.
وتسبب خروج الانترنت في يناير/كانون الماضي في تراجع كثير من الأعمال المرتبطة بالشبكة العنكبوتية؛ وسط مخاوف من أي زيادة جديدة قد تطرأ على أسعار باقات الخدمة في نهاية فبراير/شباط المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات والبيانات في اليمن.. أسعار خيالية وخدمات ردئية “تقرير“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.