لكمح: تفجير منزلنا عمل غادر وجبان ولن يثنينا عن مواصلة عملنا في محاربة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 الخليج 365 ـ أبين قال قائد قوات التدخل السريع، جمال لكمح، إن "تفجير منزلنا من قبل عناصر القاعدة، عمل إرهابي غادر وجبان ولن يثنينا عن مواصلة عملنا في محاربة الإرهاب

وشن مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة هجوما على منزل قيادي في قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد (جنوب شرق محافظة أبين)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. Advertisements وقالت مصادر خاصة أن المسلحين هاجموا منزل قائد قوات التدخل السريع في المحفد الرائد "جمال لكمح" بعبوات ناسفة وقنابل. وأضافت المصادر أن الهجوم أوقع إصابات بين عدد من سكان المنزل بينهم طفلان وامرأة. وطبقا للمصادر فقد أحدث الهجوم أضراراً كبيرة في المنزل. ولفتت المصادر إلى أن القيادي "جمال لكمح" لم يكن موجوداً في منزله لحظة وقوع الهجوم.

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