لجنة المناقصات تقر ترسية مشروعين في قطاع المياه بمدريتي المكلا والشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، اجتماعا للجنة المناقصات بساحل المحافظة بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي وأعضاء اللجنة.



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وأقرت لجنة المناقصات ترسية مشروعين في قطاع المياه بمدريتي المكلا والشحر، نص المشروع الأول على حفر بئرين انبوبية في حقل آبار غرب منطقة الضيافة بمديرية مدنية المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 210284 دولار، وسينفذ المشروع من قبل مؤسسة السليماني لحفر الآبار التي رست عليها المناقصة رقم 12 لعام 2019م.

كما نص المشروع الثاني على توريد وتركيب خط المياه الناقل قطر 250 ملي بمنطقة الدكاك بمديرية الشحر بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 457149 دولار، وسينفذ المشروع من قبل هاجكو للتجارة التي رست عليها المناقصة رقم 11 لسنة 2019م.

وأقرت اللجنة في ختام اجتماعها عدد من المشاريع التي سيتم انزال مناقصاتها خلال الأيام القليلة القادمة والمتمثلة في مشروع المبني الإداري التابع لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومشروع إعادة ترميم بعض اسقف مباني جامعة حضرموت ومشروع حفر بئر انبوبية تعويضية لمزارعي منطقة النقعة بمديرية غيل باوزير.