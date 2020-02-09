"اليمن العربي"ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 9 فبراير /شباط 2020.

- زيارة تفقدية للعميد غانم الجماعي لجرحى الجيش في جبهة رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/458054 - وفاة إثنين من المواطنين بانفلونزا الخنازير في فرع العدين غرب إب https://www.elyamnelaraby.com/458048 - البحسني يلتقي مديرة الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب ويطلع على خطتها للعام الحالي https://www.elyamnelaraby.com/458047 - محافظ حضرموت يبحث التحضيرات لعقد اللقاء العلمي الثاني لمركز نبض الحياة بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/458045 - تفاصيل.. إرتفاع قتلى المليشيا من إب خلال أيام إلى 13 مسلحا https://www.elyamnelaraby.com/458044 - مواطن يقتل أباه في مشهد مروع وصادم هز أبناء محافظة إب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/458043 -بالأسماء.. مصرع 8 حوثيين من أبناء إب في جبهات نهم والجوف وصرواح https://www.elyamnelaraby.com/458037 - قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح الحدودية بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/458032 - مدير عام مشروع مسام السعودي لــ "الخليج 365": مشكلة الألغام قديمة وتضاعفت بسبب الحوثي.. وهذه أهدافنا(حوار) https://www.elyamnelaraby.com/458028 -المقدشي: مصرون على استكمال المعركة ضد المليشيات الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/458014 - مطالب رسمية بتحقيق دولي في هجمات للمليشيا الحوثية ضد المنشآت الطبية بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/458009 -لجنة الخبراء في مجلس الأمن توجه صفعة لحزب الإصلاح الإخواني https://www.elyamnelaraby.com/458006

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