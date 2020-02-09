شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عناصر من تنظيم القاعدة يفجرون منزل مسئول أمني في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ أبين أقدمت عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اليوم، على تفجير منزل مسؤول امني بارز يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة ابين (جنوب اليمن).

وذكر مصدر في عمليات الحزام الامني في تصريح صحفي أن مسلحين يتبعون القاعدة قاموا فجر اليوم بتفجير منزل قائد التدخل السريع لقوات الحزام الامني في مديرية المحفد جمال لكمح العولقي. وأكد المصدر عدم سقوط اي ضحايا لأن المنزل لم يكن بداخله أحد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناصر من تنظيم القاعدة يفجرون منزل مسئول أمني في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.