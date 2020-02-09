جمال محسن: الإمارات ساهمت في تحرير المناطق الجنوبية وأبرزها محافظة حضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال رئيس تحرير موقع الخليج 365 جمال محسن لا يستطيع أحد أن ينكر دور الإمارات في اليمن بوضوح خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الإمارات استطاعت تقديم الانتصارات خلال الفترة منذ بداية الحرب وحتى الآن وبدأت في تحرير محافظة عدن في الجنوب.



وأوضح محسن وفقا لموقع 24 أن الإمارات ساهمت في تحرير المناطق الجنوبية وأبرزها محافظة حضرموت من خلال إعادة تأهيل وتدريب قوات النخبة الحضرمية التي لم تتمكن من الالتحاق بكليات الشرطة والجيش في العهد الماضي بسبب فساده، واستطاعت الإمارات تأهيل أبناء حضرموت لتحرر محافظتهم من تنظيم القاعدة.

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كما أكد المحلل السياسي اليمني أن الإمارات ساعدت أبناء حضرموت في تحقيق الانتصار الذي وقف العالم أمامه مندهاشا وحققوا أعلى نسبة أمان في البلاد وأصبحت حضرموت من أفضل المحافظات استقرارا في الدولة اليمنية.

وأشار محسن إلى أن كافة المحافظات الجنوبية التي ساهمت الإمارات في دعمها تحررت بالكامل بالمقارنة مع المناطق الشمالية التي استندت لحزب الإصلاح المتآمر مع الحوثيين وأفشل كل الجهود والانتصارات، مشيرا إلى أن كافة الانتصاراات التي تحققت في الساحل الغربي كانت بمساعدة الإمارات.

وأكد محسن أن كل اليمنيين يحربون ببقاء الإمارات في اليمن والعمل على تحرير البلاد من كافة المليشيات الانقلابية وتعزيز الاستقرار بها وفي كافة المنطقة.