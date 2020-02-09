زيارة تفقدية للعميد غانم الجماعي لجرحى الجيش في جبهة رازح بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

صعدة - الخليج 365

قام قائد اللواء السادس حرس حدود العميد غانم علي الجماعي بزيارة تفقدية لجرحى الجيش الوطني في جبهة رازح بصعدة.



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وخلال الزيارة اطلع قائد اللواء السادس حرس حدود العميد غانم علي الجماعي على أحوال جرحى الجيش الوطني في جبهة رازح و مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم مشيداً بدورهم البطولي الذي سطروه بدمائهم الزكية في معارك تحرير جبال رازح من ميليشيا الحوثي الإجرامية.

واستمع العميد غانم الجماعي إلى شرح مفصل من إدارة سكن جرحى الجيش الوطني في جبهة رازح عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجرحى مشدداً على ضرورة الاهتمام بهم وتوفير كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية الكاملة.

وفي الزيارة التي رافقه فيها عدد من ضباط اللواء السادس حرس حدود قدم قائد اللواء السادس حرس حدود العميد غانم الجماعي للجرحى هدايا رمزية تقديراً وعرفاناً لعظيم تضحياتهم التي قدموها في سبيل تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإجرامية وفي سبيل إستعادة حرية الشعب اليمني وكرامته المسلوبة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.