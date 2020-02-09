شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية تغتصب شاب وتصورة داخل غرفة نومها .. وهكذا كانت النهاية .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تباهت فتاة سعودية على "تويتر" بتحرشها بوافد آسيوي هي ورفيقتها في المنزل أثناء قيامه بتصليح الـ "ريسيفر".

وقامت الفتاة بنشر صورة لها ولزميلتها وهنّ برفقة الآسيوي داخل غرفة النوم، وتقومان بتصرفات خادشة للحياء بعد أن طرحن الآسيوي على الفراش. Advertisements وتضمن هاشتاغ #فتاه_تغتصب_شاب شاب تناول المغردون الواقعة بسخرية، حيث قالت (جود المحنكة) مع نشرها لصورة تعبر عن سخريتها: "لو كان محتشم ومرتدي الشماغ الإسلامي ما تعرّض للاغتصاب من هذه الذئبة البشرية حسبي الله وكفى". وسخر بدوره الشاعر (معاشي عبيسان)، متسائلا: "يعني كيف بتكون نفسيتو الحين وشو وضع أهلو وين الهيئة عن حمايتنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة سعودية تغتصب شاب وتصورة داخل غرفة نومها .. وهكذا كانت النهاية .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.