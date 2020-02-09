شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة توجه بتوفير فرص عمل للشباب المنتظرين وظائفهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم السبت، بتوفير فرص عمل جديدة للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لمناقشة جهود إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2020م .(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وقال: إن الموازنة تهدف إلى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والإحالة إلى التقاعد حتى عام 2014م.

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وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين احد الأجلين إلى التقاعد، إضافة إلى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة.

ولفت إلى ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات..

وجدد التأكيد على عزم الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.

ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن آليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض أموال التأمينات والمعاشات.