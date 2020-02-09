محافظ حضرموت يبحث التحضيرات لعقد اللقاء العلمي الثاني لمركز نبض الحياة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الترتيبات والتحضيرات لعقد اللقاء العلمي الثاني لمركز نبض الحياة الذي ستحتضنه مدينة المكلا خلال الفترة من 19-21 فبراير الجاري.



واستمع المحافظ من الرئيس الفخري للمؤتمر محمد عوض باشعيب ورئيس المؤتمر د.عبدالناصر منيباري الى تحضيرات مركز نبض الحياة بالمكلا لإقامة هذا اللقاء العلمي الكبير الذي سيعقد تحت شعار "نبض الحياة يجمعنا" برعاية كريمة من وزير الصحة العامة والسكان ومحافظ حضرموت .

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وتم التطرق إلى فعاليات اللقاء العلمي الكبير الذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 630 مشارك ومشاركة ما بين أطباء وفنيي تمريض وعدد كبير من استشاريي واختصاصيي وأطباء عموم من اليمن ومن ايطاليا وكندا وسلطنة عمان والسعودية ومصر ، وستلقى خلاله 55 محاضرة علمية سيتم خلالها تناول الجديد والحديث في مجال أمراض القلب والتخصصات ذات العلاقة مثل أمراض الكلى والسكر والنساء والولادة والعيون، وسيتم عقد جلسة خاصة لتوزيع جائزة خاصة لأفضل بحث للأطباء الناشئين في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية ، وسيتم عرض بث حي لوقائع اللقاء إلى كندا وإيطاليا والسعودية.

وأكد المحافظ أهمية اللقاء العلمي الكبير على مستوى اليمن، ووجه بدعم اللقاء والتحضير الجيد لإنعقاده.