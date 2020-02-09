مواطن يقتل أباه في مشهد مروع وصادم هز أبناء محافظة إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 إب - الخليج 365 أقدم أحد المواطنين على قتل أباه في مشهد صادم هز أبناء محافظة إب وسط اليمن، وسط تصاعد حدة الجرائم المروعة والبشعة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت مصادر محلية إن شاب أقدم على قتل أباه في إحدى البلدات بمحافظة إب نتيجة خلافات أسرية على قطعة أرض تطورت حد وقوع الجريمة الوحشية. Advertisements وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعت في قرية "الجلادس" بمديرية حبيش شمال محافظة إب. وأضافت المصادر أن الجاني يدعى "علي عبدالله ناصر الجعفري" وأقدم على قتل أباه "عبدالله ناصر الجعفري". وشهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، شهدت خلال السنوات الماضية جرائم مروعة وبشعة شكلت صدمة للمجتمع نتيجة غياب القضاء والأمن وزيادة حدة الفوضى والفلتان الأمني الذي يضرب مختلف مديريات المحافظة.

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