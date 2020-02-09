شكرا لبحثكم عن خبر امرأة شجاعة تقتـل شخصاً مسلحاً حاول الاعتداء على شرفها في تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل شخص مسلح على يد امرأة في منطقة النشمة جنوب محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من (اليمن)
مصادر خاصة أكدت لـ"يمن برس" أن المدعو" م ع م" حاول الاعتداء جنسيا على امرأة في منطقة النشمة فقامت بقتله دفاعا عن شرفها
وأضافت المصادر أن المذكور سبق وأن تورط في قضايا مشابهة وسيرته الذاتية غير مشرفة.
وتعيش محافظة تعز تحت وطأة حرب مستمرة لأكثر من خمس سنوات وسط حالة من الفوضى والانفلات الأمني الذي صاحبه حدوث العديد من الجرائم والحوادث الجنائية .
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