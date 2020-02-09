شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع حريق هائل في معسكر الزرانيق بمدينة المخا ومصادر تكشف سبب الحريق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع ظهر اليوم السبت حريق هائل في معسكر الزرانيق بمدينة المخا غربي محافظة تعز .

وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن برس" إن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم ناتج عن انفجار دينتين كانتا تحملان مادة الوقود" بترول" وهو ما أدى إلى حريق هائل في ساحة المعسكر .

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وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد ساعة من اندلاعه في المعسكر .

ولم تورد المصادر أي معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق لعدم توفرها حتى اللحظة .

ويأتي حريق المشتقات النفطية في معسكر الزرانيق بعد أشهر من حرائق مماثلة امتدت إلى مخازن الغذاء والذخيرة التابعة لألوية العمالقة، وتسببت في إصابة ومقتل عدد من الجنود في مدينة المخا.