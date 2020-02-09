شكرا لبحثكم عن خبر 11 مليون دولار ..مكافأة أمريكية للقبض على قياديين في القاعدة باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رصدت الولايات المتحدة 11 مليون دولار، كمكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على قياديين في تنظيم القاعدة يحملان الجنسية اليمنية.



وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، إن قيمة المكافأة مقابل معلومات تؤدي للقبض على من وصفه بـ"الإرهابي المجرم الخطر على أهل اليمن السعيد"، سعد بن عاطف العولقي تصل إلى 6 ملايين دولار.

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وأضاف البرنامج أن المكافأة مقابل معلومات تؤدي للقبض على "خالد سعيد باطرفي "عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن، تصل إلى 5 ملايين دولار.

ونشر البرنامج صورتي العولقي وباطرفي وأرقام التواصل عبر تطبيق واتساب.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد مساء الخميس، مقتل قاسم الريمي "أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" ، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.