تسجيل حالة وفاة جديدة في إب لمواطن متأثراً بإصابته بوباء إنفلونزا الخنازير 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بتسجيل حالة وفاة جديدة في محافظة إب لمواطن متأثراً بإصابته بوباء إنفلونزا الخنازير بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.



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وذكرت مصادر طبية وأخرى محلية، أن المواطن "عبدالله سعيد جباح" توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد نقله من إب نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي انتشرت مؤخرا بشكل لافت في عدد من مديريات إب.

وبحسب، المصادر فإن تسجيل حالة الوفاة الجديدة بوباء إنفلونزا الخنازير تأتي بعد أقل من عشرة أيام على وفاة مواطن آخر بذات الوباء بمنطقة "جباح" بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب.