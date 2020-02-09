شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام مشروع مسام السعودي لــ "الخليج 365": مشكلة الألغام قديمة وتضاعفت بسبب الحوثي.. وهذه أهدافنا(حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الشحات غريب

◄مشروع مسام منذ إنطلاقته تمكن من تدريب وتأهيل 32 فريق هندسي ◄هدف مشروع مسام تأمين حياة اليمنيين من الألغام وتمكينهم من العودة إلى منازلهم ◄مليشيا الحوثي زرعت الألغام في جميع المناطق اليمنية التي دخلتها بشكل عشوائي ◄الصعوبات التي نواجهها هي الزراعة العشوائية للألغام وعدم وجود خرائط خاصة بها ◄مشكلة الألغام قديمة في اليمن وتضاعفت بسبب الحوثي ◄ أكثر المديريات تأثراً بالألغام مديريات الساحل الغربي ومحافظة الجوف



كشف مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام "أسامة القصيبي"، أن مشروع مسام منذ إنطلاقته تمكن من تدريب وتأهيل 32 فريق هندسي تحت إشراف خبراء أجانب وسعوديين في مجال الألغام .

وأضاف"القصيبي" في حوار خاص لــ "الخليج 365"، أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" هو مشروع إنساني أطلقته المملكة العربية السعودية منتصف العام 2018 بهدف تأمين اليمن واليمنيين من ملايين الألغام الأرضية التي تستهدف حياتهم وتسببت في سقوط الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين من النساء والأطفال.

◄ حدثني عن مشروع مسام لنزع الألغام؟

تمكن مشروع مسام منذ إنطلاقته من تدريب وتأهيل 32 فريق هندسي تحت إشراف خبراء أجانب وسعوديين في مجال الألغام، انتشرت فرق مسام الهندسية في سبع محافظات يمنية بعد أن تم تجهيزها بشكل كامل وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة المبتكرة في كشف الألغام تمكن المشروع السعودي مسام ، منذ يونيو 2018 وحتى 23 يناير الجاري من نزع 125902 لغم، وذخيرة غير منفجرة.

◄ما هي خطة وهدف مشروع مسام لنزع الألغام الحالية؟

خطة وهدف مشروع مسام الحالية هي تأمين حياة اليمنيين من الألغام وتمكينهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم بشكل أمن وخطتنا وهدفنا المستقبلي هو الوصول إلى يمن خالي من الألغام .

◄ كيف تم زراعة مليشيا الحوثي للألغام باليمن؟

مليشيا الحوثي زرعت الألغام في جميع المناطق اليمنية التي دخلتها بشكل عشوائي وتفننت في تمويهها وإخفائها بهدف إيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المدنيين.

◄ما هي طيبعة الألغام المزروعة وأنواعها؟

أغلب الألغام التي تم نزعها من قبل فرق مسام الهندسية هي ألغام يمنية الصنع وألغام إيرانية تم تعديلها في اليمن، وهناك عبوات ناسفه بأشكال وأحجام مختلفة.

◄ كيف تتم عملية إتلاف الألغام والمتفجرات التابعة للحوثيين؟

تتم عمليات إتلاف الألغام من قبل فرق مسام الهندسية أولاً بأول وهو منهج ثابت يعمل عليه مشروع مسام لضمان عدم إستخدام تلك الألغام مجدداً من إي طرف كان ، وتمكن مشروع مسام حتى الآن من تنفيذ 61 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والعبوات الناسفة والقذائف الغير منفجرة .

◄ ما هي الصعوبات التي تواجه عمل برنامج نزع الألغام؟

من أهم الصعوبات التي نواجهها هي الزراعة العشوائية للألغام وعدم وجود خرائط خاصة بها ليتمكن خبراء مسام من تحديد المناطق الملغومة بشكل دقيق.

◄ ما هي أكثر المديريات تأثراً بالألغام؟ وأكثر المناطق تحديداً؟

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الألغام في اليمن زرعت بشكل عشوائي وكثيف في جميع المناطق بلاإستثناء وأكثر تلك المناطق زراعة بالالغام هي مديريات الساحل الغربي بشكل كامل ومحافظة الجوف، فمليشيا الحوثي زرعت الألغام بكل مكان وبكل تفنن و بكل نية لإحداث اكبر عدد من القتل و الاصابات بين السكان المدنيين.

◄ متي يتم إعلان اليمن رسميا منطقة خالية من الألغام؟

تأمين اليمن بشكل كامل من الألغام يحتاج لسنوات نحن في مشروع مسام في سباق مع الزمن ففي الوقت الذي تكابد فرق مسام لتأمين المناطق الملغومة لازالت المليشيات مستمرة في زراعة الألغام .

◄ حدثني حجم المساعدات المقدمة والجهات المانحة..وماهي الاحتياجات الحالية؟

مشكلة الألغام قديمة في اليمن وتضاعفت مرات ومرات بسبب الحوثي، وليس عندنا أي معلومات عن الجهات المانحة أو تفاصيل عملها، مسام مشروع سعودي بتمويل سعودي و تنفيذ و اشراف سعودي.

◄ كيف يمكن تقديم منتجي وصانعي ومستوردي الالغام للمحاكم المحلية والدولية؟

هذا من صميم عمل الحكومة الشرعية وليس من صميم عمل مشروع مسام

◄ماذا عن خطة التمديد الخاصة ببرنامج نزع الألغام؟

مشروع مسام يعمل في عامه الثاني و قرار التمديد لمسام أو عدمه هو قرار الحكومة السعودية و ليس قرارنا.

◄ما هي النتائج الايجابية لتوقيع اليمن اتفاقية حظر الألغام.. وهل هذا أثر علي العمليات الحربية؟

اليمن وقع اتفاقية نزع التعامل منذ عشر سنوات وهذا العام طلب تمديد الاتفاقية وليس لهذا أي دخل بالعمليات الحربية التي تسبب بها الحوثي.

◄ كم يبلغ عدد المتضررين من الألغام المزروعة من قبل ميليشيا الحوثي؟

ضحايا الألغام في اليمن بالألاف

◄ كيف تتم عملية إتلاف الألغام والمتفجرات التابعة للحوثيين؟

نعمل في مشروع مسام على إتلاف و تفجير الألغام المنزوعه أولا باول لكي لا يعاد استخدامها من أي طرف كان.