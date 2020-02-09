هشتاج الصقور المخلصين يحتفي بالجنود الإماراتيين ويتصدر الترند على تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تصدر هاشتاج #الصقور _ المخلصين" الترند بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتحية الجنود الإماراتيين العائدين من اليمن الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي.



ووجه العديد من المغردين تحية اعتزاز وتقدير للجنود لما قدموه من أعمال ساهمت في ترسيخ وتعزيز أمن المنطقة.

هشتاج #الصقور _ المخلصين، شارك فيه مغردون إماراتيون وسعوديون ويمنيون وعرب، معربين عن شكرهم وتقديرهم لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الإماراتية العائدون من مهمة إعادة الأمل في اليمن.

وجاء إطلاق الهشتاج استعدادا لاستقبالهم يوم غدٍ الأحد، بعد أن أدوا واجباتهم بكل حرفية واقتدار، وأثبتوا بإرادتهم وشجاعتهم للجميع أن الدول لا تقاس بالحجم بل بإرادة الرجال.

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وكانت أبرز التغريدات التي رصدها "المشهد العربي" متفاعلة مع الهاشتاج على النحو التالي:

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، التحية للجنود الإماراتيين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وأضاف بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.

وتابع أنهم "ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفادت منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد".

كما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، تحية اعتزاز لجنود الإمارات لمشاركتهم ضمن التحالف العربي باليمن، مؤكدا أنهم سيبقون سندا وعونا للبلد الشقيق.