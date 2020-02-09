المقدشي: مصرون على استكمال المعركة ضد المليشيات الحوثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، العزم والإصرار على استكمال المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعوممن إيران، ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها خدمة لمخططات إيرانية تسعى لزرع الفوضى في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الإقليمية والعالمية وخطوط الملاحة الدولية.
وأضاف الفريق المقدشي "أن مليشيا الحوثي تقود المغرر بهم إلى الموت والهلاك وترمي بأبناء القبائل في معاركها الخاسرة بُغية صناعة تقدمات كاذبة للتضليل على عناصرها ومموليها".
جاء هذا خلال زيارة له إلى لخطوط الأمامية والمواقع المحررة في جبهتي جبل هيلان والمشجح بمنطقة صرواح غربي محافظة مأرب اطلع فيها على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي تم تحريرها مؤخراً من قبضة مليشيا الحوثي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد وزير الدفاع، قدرة القوات المسلحة في بلاده على تجاوز التحديات والمضي قدماً نحو تحرير العاصمة صنعاء وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين إضافة إلى إنهاء التمرد ومحاربة الإرهاب والتطرف.
وشدّد المقدشي على مُضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحيات في هذه المعركة المصيرية المفروضة على اليمنيين.
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