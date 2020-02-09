شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: الإصلاح يحاول خلق بؤرة توتر في الجنوب لتهديد الأمن القومي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

خاص_الخليج 365

قالت مصادر مطلعة إن هناك حالة من التقارب التركي الإيراني القطري في الملف اليمني يتركز على قاعدة تمكين الحوثيين شمالا، ودفع الإخوان باتجاه الجنوب لاسيما مناطق النفط والغاز في شبوة ومأرب وشمال حضرموت.



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وذكرت المصادر أن هذه الاستراتيجية تهدف في المقام الأول إلى خلق بؤر توتر دائمة لتهديد الأمن القومي السعودي، عبر الإخوان والحوثيين العدوين الأيديولوجيين لأنظمة الخليج.

وأوضحت المصادر أن المحسوبين على قطر – تركيا داخل الحكومة الشرعية تنفيذ اتفاق الرياض يعود إلى عدم انسجام هذا الاتفاق مع التوجهات العامة للتنظيم الدولي الذي يحرص على فتح قنوات اتصال بحرية بين أنقرة ومناطق سيطرة الإخوان في اليمن عبر سواحل شبوة.

وتابعت أن خطة التحالف الثلاثي تتمحور حول ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها يقوم على زيادة التنسيق الإخواني الحوثي المباشر على الأرض، والثاني المضي قدما -عبر أدوات تركيا وقطر في الحكومة اليمنية- في إرباك أداء التحالف إضافة إلى تركيز الحملة الإعلامية على الفصائل والمكونات الأخرى غير المنخرطة في استحقاقات التنسيق الثلاثي الذي يستهدف دول التحالف، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح.