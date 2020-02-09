مواطن يمني يهاجم خطيب حوثي ويرمي به من على المنبر امام المصليين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - مستجدات طارئة من العاصمة ومصدر عسكري يكشف تفاصيل نقطة العلم كاملة وما مصير القوات وهل شن الطيران أي غارات؟ توجيه عاجل من مستشار "الملك سلمان" بشأن موقع صادم وفضح قرب الحرم المكي (شاهد) الطيران يعود مجددا ويحلق بكثافة فوق العاصمة الموقتةعدن .. والانتقالي يوجه بيان للشعب الجنوبي المجلس الانتقالي يعلن حالة الطوارئ في العاصمة الموقتة عدن .. ويكشف سبب منع مرور قوات الجيش باتجاه لحج

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