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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المجرم العنصري الذي قتل 3 عوائل مسلمة و18 فرد في هذا البلد غير المسلم ..شاهد كيف كانت نهايته المرعبة وكيف انتقم الله منه شر انتقام ( صورة )

2020/02/09 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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