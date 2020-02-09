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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..نانسي عجرم تباغت الجميع وتنسى قضية القتيل السوري وتقوم بعمل جريء ومثير أسعد اليمنيين الشماليين فقط لكه قهر كل ابناء الجنوب ( فيديو مثير )

2020/02/09 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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