شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان.. الملك سلمان يزلزل السعودية ويصدر قبل قليل قرار هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة والذي أفرح السعوديين .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء؛ أمرًا عاجلًا هو الأول من نوعه في تاريخ السعودية، يتعلق بالموسيقى والأفلام.

ونصَّ الأمر الصادر عن .الملك سلمان. أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، على إنشاء هيئات ثقافية حكومية في العديد من مجالات الفنون؛ وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وتشمل الهيئات .الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء.

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وشمل قرار .الملك سلمان. القرار تفويض وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، رئيس مجالس إدارات الهيئات، بممارسة اختصاصات تلك المجالس.

من جانبه، علق وزير الثقافة، على القرار بقوله: إن .الهيئات الثقافية تؤسس لبنية تحتية متينة لقطاعاتنا الثقافية، وهي بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ ثقافتنا.، وشكر .الملك سلمان.، وولي العهد محمد بن سلمان.

.جدير بالذكر أن السعودية أنشأت وزارة الثقافة في العام 2018؛ للإشراف على خططها الطموحة في الانفتاح الثقافي على الفنون، على المستوى المحلي والعالمي.

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