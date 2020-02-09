شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تحقق هدفا استراتيجيا في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت القوات الحكومية اليوم السبت هدفا استراتيجيا في محافظة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن القوات الحكومية استهدفت بالمدفعية مربض مدفعية وآخر مخزن أسلحة لميلشيا الحوثي المتمردة شرق المدينة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية دمرت المربض ومخزن أسلحة لميلشيا الحوثي المتمردة, كانت تقصف منه مواقع وتمركز الجيش ومنازل المواطنين. وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير المربض ومخزن السلاح.

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