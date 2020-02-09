مصرع 8 حوثيين وجرح آخرين وإعطاب مدفع بنيران القوات الحكومية بتعز 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات القوات الحكومية غرب المدينة.



ووفق مصادر عسكرية، فإن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم للحوثيين في جبهة الصياحي، بعد مواجهات عنيفة.

كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مدفعا للمليشيات في منطقة الدبح بالربيعي، أدى إلى إعطابه.‎

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