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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مسؤول بتعز يدشن مشروع توزيع المواد الإيوائية لنازحي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
تعز الحديدة - الخليج 365
دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، مشروع توزيع الملابس والمواد الإيوائية لنازحي محافظة الحديدة في المحافظة والذي تنفذه منظمة رحمة حول العالم.
وخلال التدشين الذي حضره كل من مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ عبده علي ، ومدير عام وحدة النازحين بالمحافظة حسان الشميري ، والمدير التنفيذي للاغاثة بالمحافظة الاستاذ محمد عبدالله أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اهتمام السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان بنازحي الحديده والمحافظات الاخرى الفارين من مناطقهم الخاضعة لسيطرة الانقلابين وتوفير وسائل سبل العيش.
وثمن وكيل أول المحافظة دور المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية في عملية دعم ورفد المحافظة بالدعم ومساعدة ابناء المحافظة خلال فترة الحرب ، حيث كانت لها دور كبير في بالتعاون مع السلطة المحلية في مواجهة الاحتياجات اللازمة سواء للمواطنين من ابناء المحافظة او النازحين اليها من المحافظات الاخرى.
من جهته أشار منسق المشروع الأستاذ توفيق شريان أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لدعم النازحين في جميع المحافظات، حيث أن المشروع يستهدف الف وخمسمائة نازح ونازحة في دعمهم بالمواد الايوائية.
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