المشتركة تقصف مواقع الحوثي في البرح غرب تعز 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 تعز - الخليج 365 شنت مدفعية القوات المشتركة جبهة الساحل الغربي قصف مدفعي عنيف على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة البرح غرب محافظة تعز وكبدتها خسائر بالعتاد والأرواح.

مصادر ميدانية في جبهة البرح قالت إن مدفعية القوات المشتركة قامت بدك متارس ومواقع المليشيات بقذائف المدفعية. Advertisements وأدت إلى مقتل عدداً من أفراد المليشيات علاوة على تدمير أسلحة من عتادهم العسكري. وأضافت المصادر أن مدفعية اللواء الثامن عمالقة استهدفت مترس للمليشيات الحوثية بقذيفة مدفعية ودمرت فيه سلاح دوشكا وقتلت 2 من مسلحي المليشيات. وتواصل القوات المشتركة التنكيل بمليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والارواح وحققت تقدماً كبيراً مساء أمس الاول وسيطرت على موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في جبهة البرح غرب محافظة تعز.

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