الحوثيون يستهدفون نقطة ضباط الإرتباط الثالثة شرق الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية نقطة ضباط الإرتباط الثالثة للفريق المشترك التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية شرق مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية.

Advertisements وأفاد مصدر ميداني أن مليشيات الحوثي استهدفت نقطة ضباط الارتباط الثالثة للفريق المشترك بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية الواقعة في كيلو 13 باتجاه كليو 16 شرق مدينة الحديدة. وأضاف المصدر أن المليشيات أطلقت قذائفها المدفعية على نقطة الارتباط الثالثة في ظل تواجد ضباط الارتباط الأمميين المكلفين بمراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة. يذكر أن لجنة الرقابة الأممية كانت قد نشرت خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهذا الأمر الذي لم تلزم به المليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية.

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