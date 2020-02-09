قصف حوثي متواصل على منازل المواطنين في بيت الفقيه جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي قصف واستهداف منازل المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في إطار خروقاتها اليومية لإتفاق استوكهولم.

وأفادت مصادر محلية في الجاح أن مليشيات الحوثي قصفت بشكل عنيف منازل المواطنين وسط المدينة بقذائف مدفعية الهاون عيار 120. Advertisements وأردفت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 بشكل مكثف وهمجي صوب منازل المواطنين بالاطراف الجنوبية للمنطقة. وتواصل مليشيات الحوثي الذراع الإيراني باليمن سلسلة خروقاتها اليومية وارتكاب جرائمها الهمجية بحق المدنيين الأبرياء بمختلف مديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية وعملية السلام بالمدينة أواخر العام الماضي.

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