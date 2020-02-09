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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. السعودية تتفاجأ بإنقلاب الإخوان على اتفاق الرياض بهذه الخطوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 - علي كامل:
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن المملكة العربية السعودية تفاجأت بانقلاب الإخوان على اتفاق الرياض بخطوة اغضبت الجانب السعودي.
وأوضحت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) التفت على الاتفاق وقامت بتغيير قوات الحماية الرئاسية الموكل إليها دخول عدن وحماية المنشآت واستبدلت تلك القوات بقوات أخرى تتبع الحزب، السبب الذي أوقف تنفيذ الإتفاق وإعادة القوات الرئاسية إلى مواقعها.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن "قوات سعودية رافقت قوات تتبع للشرعية الى نقطة العلم، والاتفاق يقضي بادخال قوات من الحرس الرئاسي جميعهم جنوبيون".
ومضت "وتبين في نقطة العلم أن شرعية الإخوان استبدلت قوات الحرس الرئاسي المتفق عليها بجنود شماليين".
وتابعت "ما أغضب الجانب السعودي الذي اعتبر ذلك تلاعباً، وأمر القوة بالعودة من نقطة العلم الى مواقعهم السابقة".
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