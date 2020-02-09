احتراق طقم حوثي في قصف للقوات الجنوبية على متارس المليشيات في أطراف سوق الفاخر

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مواقع اللواء الرابع مقاومة والقوات المشتركة المرابطة في تبة عثمان مساء اليوم قصفاً عنيفاً بالأسلحة المتوسطة على متارس المليشيات المستحدثة في أطراف سوق الفاخر
وبحسب مصدر في اللواء الرابع مقاومة أدى القصف المباشر الى احتراق طقم عسكري بالإضافة الى اصابات محققة في بعض المواقع التي تم رصدها مسبقاً وحاولت المليشيات استحداثها في محاولة منها للتقدم .
واضاف المصدر ان حالة التأهب التي تم إعلانها مسبقاً رافقها تكثيف لعمليات الاستطلاع التي رصدت عمليات تعزيز واستحداث لمواقع المليشيات وهو ما يؤكد نية المليشيات شن هجمة انتحارية أخرى بعد فشل كل سابقاتها
المصدر أكد الاستعداد التام لكل قوات اللواء الرابع مقاومة والقوات المشتركة ، وان المليشيات لن تجد الأجل ينتظرها على أعتاب متارسنا .
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