شكرا لبحثكم عن خبر أعداد كبيرة للحوثيين من أبناء محافظة صنعاء الذين قتلوا خلال المعارك الأخيرة مع الجيش (ارقام) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصادر حقوقية عن أعداد قتلى مليشيا الحوثي الإنقلابية من أبناء محافظة صنعاء والتي تنتمي إليها قبائل الطوق. والذين قتلوا خلال المواجهات مع الجيش الوطني في جبهة "نهم" وجبهات محافظة الجوف في الفترة القليلة الماضية.

وحسب المصادر، فإن أكثر من 570 من الحوثيين من أبناء صنعاء قتلوا في المعارك الأخيرة أثناء المواجهات مع الجيش الوطني في جبهة نهم ومحافظة الجوف.



وأشارت المصادر إلى هذه الأرقام لقتلى مليشيا الحوثي تم توثيقها من تاريخ 2020/1/22 وحتى اليوم التاسع من فبراير الجاري، مشيرة إلى أن اعداد كبيرة من مقاتلي الحوثي من أبناء صنعاء لازالوا مفقودين حتى الآن وهذه الإحصائية لازالت أولية لقتلى المليشيات.

ومنذ اندلاع المعارك الاخيرة في جبهة نهم ومحافظة الجوف، خسرت مليشيا الحوثي المئات من مقاتليها اثناء المواجهات مع الجيش الوطني.