شكرا لبحثكم عن خبر معين عبدالملك يتحدى الشعب ويرفض الزيادة المقرة في رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفض معين عبدالملك تنفيذ الزيادة المرتقبة في مرتبات موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري والمقررة بزيادة نسبتها 70%.

وأكد معين خلال ترأسه اليوم اجتماع لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية أن تلك الزيادة ستعمل على تضخيم فاتورة المرتبات والأجواء وستخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة متناسياً أن الأوضاع التي يمر المواطن اليمني سيئة ومتردية جداً خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الصرف والمشتقات النفطية الذي انعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية التي تتصاعد بحدة ما اثقل كاهل المواطن.

وفي حين رفض الفاسد معين عبدالملك زيادة مرتبات الموظفين فإنه يغرق في الفساد من أخمص قدميه إلى شعر رأسه وهو ما تم كشفه بالوثائق في العديد من المواقع الإلكترونية ومنها صيرة بوست.