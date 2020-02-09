شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. ثالث طفل يمني يتأهل في ”ذا فويس كيدز” لهذا العام ويخلق منافسة شديدة بين المدربين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تأهل الطفل اليمني هشام اليمني الليلة الى المرحلة الثانية من برنامج ذا فويس كيدز في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس الذي يعرض على قناة MBC1.

وأشعل الطفل هشام اليمني المنافسة بين نانسي عجرم وحماقي فكلاهما حاول اختياره للاننضمام إلى فريقه بعد أدائه الرئع لأغنية أبو بكر سالم "إمتى أنا أشوفك".

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واختار الموهبة اليمنية هشام اليمني الانضمام إلى فريق نانسي عجرم التي ظهرت مستمتعة منذ بداية غنائه على المسرح.

وفي الحلقات السابقة تأهل الطفل اليمني علي المهتدي والطفلة اليمنية خديجة عمران الى المرحلة الثانية من برنامج ذا فويس كيدز ضمن فريق الفنان عاصي الحلاني.



يذكر ان برنامج ذا فويس كيدز هو برنامج غنائي يشارك فيه اطفال صغار بالغناء من مختلف مناطق الوطن العربي وفي الموسم الحالي يشارك في لجنة التحكيم كلا من عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي بعد ان ترك تامر حسني وكاظم الساهر الموسم الحالي .