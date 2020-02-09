شكرا لبحثكم عن خبر احتدام المواجهات في جبهات الفاخر بالضالع ومدفعية ودبابات الحوثي تقصف عشوائياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتدمت المواجهات، مساء السبت 8 فبراير/ شباط 2020م، بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي بجبهات مديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.

أكد مصدر عسكري ميداني لوكالة خبر، أن مواجهات شرسة خاضتها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة باب غلق، شمالي الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وكسرت وحدات المشتركة والمقاومة تسللا حوثيا نحو باب غلق، استخدمت فيه المليشيا الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، بتغطية سلاح المدفعية.

وبحسب المصدر، سقط عدد من القتلى والجرحى خلال المواجهات، وفرض حصار على المليشيا دام لساعات حال بينهم وأخذ جثث صرعاهم أثناء محاولة انتشالها.

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المواجهات امتدت إلى الحد الغربي والجنوبي الغربي لمركز الفاخر، في جبهتي بتار والجُب، حيث خاض الطرفان مواجهات عنيفة في كسر هجوم للمليشيا نحو معسكر الجب الاستراتيجي.

وشنت المليشيا قصفا مكثفا، معظمه عشوائي، بعدد من قذائف الدبابات والهاون، سقطت معظمها على مناطق آهلة بالسكان وألحقت أضرارا، فضلا عن كون بعضها طال مزارع المواطنين في استهداف ممنهج لحرقها وافساد تربتها الزراعية بمخلفاتها الكيميائية.

ووفقا للمصدر، تهاجم المليشيا باستماتة في محاولة اسقاط معسكر الجب الاستراتيجي، او التمركز على تخوم مواقعه المتقدمة، على جهته الغربية والجنوبية نحو المشاربح وحبيلي عبيد ويحيى، الا انها في كل مرة تعود خالية الوفاض، محملة بعشرات الجثث والمصابين.

سكان محليون، أكدوا أن معارك اليوم تعد من إحدى المعارك الاكثر شراسة، حيث سمع دوي اصوات الانفجارات الى مناطق بعيدة.

يذكر ان جبهات الفاخر، جنوب وغربي قعطبة، عادت مواجهاتها وبضرارة منذ مطلع الاسبوع المنصرم، في ظل استمرار المليشيا الدفع بتعزيزات كبيرة تضم آليات عسكرية وافرادا.