شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن تشكيل مجلس انقاذ يمني خلال الأيام القادمة (الاسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر يمنية مطلعة، اليوم السبت، عن تشكيل مجلس إنقاذ وطني، من عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المجلس سيتم الإعلان عنه خلال الايام القادمة، بقيادة أحرار اليمن، وعدد من المشايخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية.

‏وأشارت المصادر الى أنه تم تشكيل مجلس إنقاذ وطني بقياده أحرار اليمن وهم؛ المهندس أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، و‏صالح الجبواني، وزير النقل، وعبدالعزيز جباري، مستشار رئيس الجمهورية، والاستاذ محمد صالح بن عديو، محافظ شبوة، واللواء أمين العكيمي، محافظ الجوف،‏ والاستاذ رمزي محروس، محافظ سقطرى، و‏الشيخ علي الحريزي، وكيل محافظة المهرة، و‏ عصام شريم، عضو مجلس الشورى، والشيخ حمودالمخلافي، ‏وعددمن كبار المشائخ.

ويأتي الاعلان عن تشكيل المجلس، بعد أيام من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، عن تشكيل مجلس انتقالي مماثل في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

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