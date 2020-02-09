شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما قاله العميد طارق صالح لـ ” محمد بن زايد” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي، اليوم السبت، إن التراب اليمني لن ينسى دم الأخوة وعروبة الموقف الإماراتي مع الشعب اليمني.

وجدد العميد طارق صالح الإشادة والإكبار بوقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمنيين، في معركتهم التاريخية المصيرية ضد الكهنوت ومليشيا الحوثي.

وحيا طارق صالح الموقف القومي العروبي والتاريخي للإمارات وجيشها وللأشقاء العرب وامتزاج دم الأخوة.

وقال قائد حراس الجمهورية في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" ، رصدها " المشهد اليمني "، عشية احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة قواتها في التحالف العربي في اليمن: "وقفت الإمارات جيشا وشعبا وقيادة إلى جانب اليمنيين كما فعل كل أشقاء العروبة والدين".

وأضاف قائد المقاومة الوطنية: "لن ينسى التاريخ عروبة الموقف الإماراتي وكل الأشقاء، ولن ينسى التراب اليمني دم الإخوة".

وكان ولي عهد ابوظبي - نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، عبر اليوم السبت، عن الفخر بمشاركة جنود الإمارات ضمن التحالف العربي في اليمن.

وأكد بن زايد، على أن بلاده ستستمر ضمن التحالف العربي، سندا للشقيق لصيانة أمن المنطقة واستقرارها.