شكرا لبحثكم عن خبر إب: تسجيل حالة وفاة جديدة بوباء إنفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر طبية، بمحافظة إب، بوفاة مواطن جراء إصابته بوباء انفلونزا الخنازير بمديرية العدين.

وقالت المصادر، ان الوفاة تأتي بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة في عدد من مديريات المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر إن أحد أهالي منطقة جباح بمديرية فرع العدين غرب المحافظة توفي بعد نقله للعلاج في صنعاء.



و ذكرت أن هذه الحالة تعد ثاني حالة وفاة بالوباء، في المنطقة خلال أقل من عشرة أيام.