شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تشرع في تركيب نظام يمكنه من حجب تطبيقات الهواتف الذكية مقابل عمولات لـ ” باشريف” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر تقني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يديرها الحوثيين، عن شروع المليشيا بتركيب نظام يمكنه من حجب تطبيقات الهواتف الذكية في كافة المحافظات.

وذكر المصدر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا بحكم سيطرتها على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية شرعت بتركيب نظام يمكنة من حجب بعض التطبيقات مثل الواتساب والايمو والفيسبوك والماسنجر.

واتهم المصدر وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية المعترف بها، المهندس لطفي باشريف، بأنه يستلم من شركة تليمن الخاضعه للمليشيا 20 الف دولار شهرياً وعمولات أخرى مقابل تكفل الوزير بعدم الموافقه على نقل مقرات شركات الاتصالات والانترنت من العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة ‎عدن.

و تسببت المليشيا في ضعف الانترنت بسبب قيامها بتركيب أجهزة تجسس على المستخدمين.

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