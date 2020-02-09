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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يستهدف بعشر غارات مواقع وتجمعات حوثية في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، شباط 09، 2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات مواقع وتجمعات المليشيا في نقيل الفرضة بنهم.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي استعادتها المليشيا بعد معارك سريعة مع مجاميع حزب الإصلاح.
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