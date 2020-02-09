شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك: إنجازات الإمارات ضد الإرهاب بالجنوب دفعت الإصلاح إلى إعلان الحرب عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، إن الإمارات قامت ببعثرة أحلام الإرهابيين وتم طرد تنظيم القاعدة بقياداته وأفراده من عدن ولحج وأبين وشبوة وساحل حضرموت.



وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: وفي كل ذلك الله لي شرف المشاركة مع القيادة الإماراتية وأبطال الجنوب.

وتابع: فر الجبناء إلى مأرب والبيضاء، وجن جنون حزب الإصلاح وسخر كل قدراته ضد الإمارات وهاني بن بريك.

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