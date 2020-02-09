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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاب يمني من يافع يبدع في صناعة سيارات الزمن الجميل.. صورة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 - بكر محسن
شارك ناشطون محليون "الخليج 365" صورة لشاب من أبناء محافظة يارفع جنوبي البلاد، أبدع في صناعة السيارات القديمة نوع "كروزر" من مادة الكرتون.
وقال الناشطون إن مثل هذا الشاب يستحق أن ينظر في أمره ويدعم، لما يمتلكه من موهبة فريدة من نوعها.
وأضاف الناشطون أن البلاد تزخر بالمواهب والموهبين، وتنقصهم الفرصة فقط لاظهار ابداعاتهم التي حجبتها حرب لا تفرق بين كبير أو صغير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.