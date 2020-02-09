شكرا لمتابعة خبر عن توجيه عاجل من مستشار "الملك سلمان" بشأن موقع صادم وفضح قرب الحرم المكي (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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