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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. قل وداعًا للشيخوخة والشعر الأبيض .. هذة الطريقة البسيطة تعيد لك روح الشباب حتى لو تجاوز سنك ثمانون عام وتنسيك الشيب إلى الأبد

وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أن بصيلات الشعر تمتلك مخزوناً محدداً من الخلايا الفاعلة والخلايا النائمة المسؤولة عن لون الشعر، أما عندما ينتهي هذا المخزون فيفقد الشعر مصدر تلوينه ويتحول إلى أبيض -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان..الرعب والهلع يجتاح كل ابناء هذه المحافظة بعد ان هاجمت " الحنازير " أحد المواطنين وقضت عليبه بطريقة مرعبة ( صورة ) طيران التحالف يصعق الرئيس هادي وينقلب على قواته المتواجدة في الجنوب ويوجه ضربة ساحقة للجيش الوطني في هذه المنطقة الجنوبية ( تفاصيل طارئة ) فتاة غير مسلمة ولا تؤمن بالاسلام..لكنها تقرر تطبيق احد اركان الاسلام لعلاج مرض خطير اصابها..شاهد بالصور النتائج المذهلة التي تحققت للفتاة المريضة ( 2 صور ) شاهد بالفيديو ..سعودي يهجم في ليلة الجمعه على مرقص بجوار منزله وعندما وصل حدثت الصدمة التي جعلته ينهار وينفجر من البكاء ..فيديو صادم ابو علي الحاكم وقيادات الحوثي يصابون بصدمة كبيرة بعد توجيهات مباشرة من زعيم الجماعة بعدم اقتحام مأرب..وعقوبات مرعبة لكل من يتقدم خطوة واحدة نحو المدينة Advertisements ليست توكل كرمان..ناشطة سياسية يمنية بارزة تذرف الدموع وتنهار والسفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش يبكون بسبب هذا الاعتراف الخطير (صورة + الاسم ) الحوثيون يخدعون الشيخ سلطان العرادة وكل قبائل مارب الشرسة ويقتحمون مأرب..وقناة المسيرة ترعب الجميع وتبث هذا الخبر العاجل بالصوت والصورة من قلب مأرب سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق يباغت كل ابناء السلطنة بقرار رسمي اثار جنون الملك سلمان وكل حكام دول مجلس التعاون الخليجي واصابهم بالذهول ( نص القرار ) خصائص الشعر الأبيض :

تلعب مادة الميلانين دوراً أساسياً في تلوين الشعر ولكنها مسؤولة أيضاً عن تأمين حمايته من أشعة الشمس. أما افتقاد الشعر إلى الميلانين، فيحوله إلى اللون الأبيض ويزيد حساسيته خاصة عند تعرضه للرطوبة ولأشعة الشمس مما يتسبب بتأكسده، وجفافه، وفقدانه للحيوية. لذلك فهو يحتاج إلى عناية خاصة في هذا المجال.

أطعمة تؤخر ظهور الشيب أثبتت الدراسات أن بعض أنواع الأطعمة تساهم في تأخير ظهور الشعر الأبيض، حتى في حال وجود العوامل الوراثية، والنفسية، والخارجية التي تقف وراء ظهوره. لذلك فإن خبراء التغذية والعناية بالبشرة ينصحون بإدراجها بشكل يومي ضمن نظامنا الغذائي. • البروتينات: تلعب البروتينات بنوعيها الحيواني والنباتي دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الشعر وإبعاد شبح الشيخوخة عنه. تناولوا اللحوم البيضاء، والأسماك الدهنية، والبقول، والبيض. • الفيتامينات: تساهم الفيتامينات من فئة A، وC، وE بلعب دور أساسي في مساعدة الخلايا على التجدد وتقوية الشعر. تناولوا يومياً الفاكهة والخضار الغنية بالفيتامينات مثل الحمضيات، والخضار الخضراء، والجزر، واليقطين... فالخيارات المتوفرة عديدة في هذا المجال. • المكسرات والبقول: هي مفيدة جداً للشعر، فالمكسرات مثل الجوز، واللوز، والبندق غنية جداً بالفيتامينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر وتحميه من الشيب. كما أنها غنية بمادة الزنك الذي يساعد على إنتاج الكيراتين، وهو بروتين تتكون منه ألياف الشعر بنسبة 97%. ويساهم الزنك في زيادة قوة الشعر وتأخير شيخوخته. أما بالنسبة للبقول، فهي غنية بالمعادن التي تساهم في تعزيز قوة الشعر وحمايته من الشيخوخة

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