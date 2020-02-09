شكرا لمتابعة خبر عن فتاة غير مسلمة ولا تؤمن بالاسلام..لكنها تقرر تطبيق احد اركان الاسلام لعلاج مرض خطير اصابها..شاهد بالصور النتائج المذهلة التي تحققت للفتاة المريضة ( 2 صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة غير مسلمة ولا تؤمن بالاسلام..لكنها تقرر تطبيق احد اركان الاسلام لعلاج مرض خطير اصابها..شاهد بالصور النتائج المذهلة التي تحققت للفتاة المريضة ( 2 صور )

2020/02/09 الساعة 06:36 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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