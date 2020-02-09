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صنعاء - ياسمين الخيامي - طيران التحالف يصعق الرئيس هادي وينقلب على قواته المتواجدة في الجنوب ويوجه ضربة ساحقة للجيش الوطني في هذه المنطقة الجنوبية ( تفاصيل طارئة )

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