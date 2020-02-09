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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ..سعودي يهجم في ليلة الجمعه على مرقص بجوار منزله وعندما وصل حدثت الصدمة التي جعلته ينهار وينفجر من البكاء ..فيديو صادم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي يقتحم مرقصًا بجوار بيته ليلة الجمعة، وهو في حالة غضب شديدة من الأوضاع ببلاده. وأظهر مقطع الفيديو الذي وثّقه المواطن السعودي بكاميرا جواله، وهو يرصد موقع منزله، والمرقص بجواره، مؤكدًا أنه لا يستطيع النوم طوال الأسبوع بسبب الموسيقى والرقص. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان..الرعب والهلع يجتاح كل ابناء هذه المحافظة بعد ان هاجمت " الحنازير " أحد المواطنين وقضت عليبه بطريقة مرعبة ( صورة ) طيران التحالف يصعق الرئيس هادي وينقلب على قواته المتواجدة في الجنوب ويوجه ضربة ساحقة للجيش الوطني في هذه المنطقة الجنوبية ( تفاصيل طارئة ) فتاة غير مسلمة ولا تؤمن بالاسلام..لكنها تقرر تطبيق احد اركان الاسلام لعلاج مرض خطير اصابها..شاهد بالصور النتائج المذهلة التي تحققت للفتاة المريضة ( 2 صور ) شاهد بالفيديو ..سعودي يهجم في ليلة الجمعه على مرقص بجوار منزله وعندما وصل حدثت الصدمة التي جعلته ينهار وينفجر من البكاء ..فيديو صادم ابو علي الحاكم وقيادات الحوثي يصابون بصدمة كبيرة بعد توجيهات مباشرة من زعيم الجماعة بعدم اقتحام مأرب..وعقوبات مرعبة لكل من يتقدم خطوة واحدة نحو المدينة Advertisements ليست توكل كرمان..ناشطة سياسية يمنية بارزة تذرف الدموع وتنهار والسفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش يبكون بسبب هذا الاعتراف الخطير (صورة + الاسم ) الحوثيون يخدعون الشيخ سلطان العرادة وكل قبائل مارب الشرسة ويقتحمون مأرب..وقناة المسيرة ترعب الجميع وتبث هذا الخبر العاجل بالصوت والصورة من قلب مأرب سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق يباغت كل ابناء السلطنة بقرار رسمي اثار جنون الملك سلمان وكل حكام دول مجلس التعاون الخليجي واصابهم بالذهول ( نص القرار ) وأقدم المواطن السعودي على فتح باب المرقص وتصوير المتواجدين بداخله، وتساءل بغضب: "أنا كيف أربي بناتي .. أكبرهم في المتوسط". واستنكر المواطن السعودي الغاضب، تغييب هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، مبينًا أن المرقص بجوار أحد أكبر المساجد في منطقته. وتعيش السعودية حالة من الانفتاح الاجتماعي الواسع بعد أن قال ولي العهد محمد بن سلمان، أنه سيقضي على المتطرفين لتعود بلاده إلى الإسلام الوسطي المعتدل. وانشأت المملكة "الهيئة العامة للترفيه" والتي تختص بإقامة الحفلات والإشراف عليها، وإقامة المهرجانات الكبرى، فيما سُمح بافتتاح النوادي الليلية بالمملكة. مواطن يشتكي من وجود مرقص فيه اختلاط وموسيقى وازعاج قريب من بيته حتى يوم الجمعة شغالين لاحول ولا قوة الا بالله . ويشكي كيف اربي بناتي ؟ ويشكي كيف اربي بناتي ؟

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